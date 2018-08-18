За колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре переплатили 77 миллионов
18 августа 2018 10:24
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Колесо обозрения в парке Гагарина обойдется самарскому бюджету в 127 миллионов рублей, пишет в своем твиттере депутат Александр Хинштейн.
По словам политика, покупка колеса обозрения для парка — афера экс-мэра Самары Олега Фурсова и директора МАУ «Парки Самары» Евгения Кришталя. Вместо того, чтобы построить колесо за 50 миллионов рублей за счет инвесторов, чиновники решили взять на него кредит на 72,5 миллионов. Ставка по кредиту составляет 18% — таким образом, по итогу колесо стоит 127 миллионов или на 77 миллионов больше предложения инвесторов. Как сообщает Хинтштейн, с 17 августа Евгений Кришталь отстранен от должности.
Напомним, запустить новый аттракцион обещали к концу июля, но пока успели собрать только часть внутреннего каркаса. Точные сроки ввода аттракциона в эксплуатацию подрядчики назвать затруднились. Колесо будет иметь 24 кабинки на 6 человек с отоплением и кондиционером, мягкими сиденьями и освещением, кататься на нем можно круглый год, пишет "Большая деревня".
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