За долг перед дочерью в 322 тысячи рублей самарские судебные приставы арестовали автомобиль алиментщика

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В отделе судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К. Ранее суд обязал мужчину выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка ¼ часть всех видов заработка ежемесячно. Мужчина этого не делал и за время уклонения от исполнения обязательств он задолжал 322 тысячи рублей.Суд гражданину К. было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Также должнику было вручено направление в центр занятости населения, где мужчина встал на учет.В рамках исполнительного производства в связи с необходимостью защитить законные права и интересы несовершеннолетнего ребенка судебными приставами-исполнителями был совершен выход по месту проживания должника, где был составлен акт описи и ареста на принадлежащий должнику отечественный автомобиль.В связи с тем, что гражданин К. собирался в скором времени продавать авто, он договорился с бывшей супругой о примирении. Мужчина пообещал в ближайшее время выплатить долг перед дочерью и ежемесячно перечислять денежные средства на ее содержание. Взыскатель поверила гражданину К. и отозвала исполнительный лист.