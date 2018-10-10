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Новости /  Общество /  Социум  

Жителю села Хворостянка водитель в ДТП сломал забор и скрылся

10 октября 2018 12:30
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Жителю села Хворостянка водитель в ДТП сломал забор и скрылся
Мужчина выразил благодарность сотрудникам ГИБДД, установившим виновника.

Местный житель, обходя свой участок, обнаружил повреждение ограждения и обратился за помощью к полиции. Инспектор ДПС лейтенант полиции Виктор Трифонов, осмотрев место происшествия, установив и опросив свидетелей, предположил, что забор был разрушен в результате наезда транспортного средства, водитель которого не стал дожидаться оформления дорожно-транспортного происшествия и скрылся на автомобиле.

В ходе оперативных мероприятий, в этот же день, сотрудниками Госавтоинспекции по Хворостянскому району подозреваемый был установлен и задержан. Правонарушитель раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить материальный ущерб потерпевшему. Пенсионер написал в полицию благодарственное письмо, сообщает облМВД.

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Комментарии



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