Жителю села Хворостянка водитель в ДТП сломал забор и скрылся

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Местный житель, обходя свой участок, обнаружил повреждение ограждения и обратился за помощью к полиции. Инспектор ДПС лейтенант полиции Виктор Трифонов, осмотрев место происшествия, установив и опросив свидетелей, предположил, что забор был разрушен в результате наезда транспортного средства, водитель которого не стал дожидаться оформления дорожно-транспортного происшествия и скрылся на автомобиле.В ходе оперативных мероприятий, в этот же день, сотрудниками Госавтоинспекции по Хворостянскому району подозреваемый был установлен и задержан. Правонарушитель раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить материальный ущерб потерпевшему. Пенсионер написал в полицию благодарственное письмо, сообщает облМВД.