Жителям Советского района разъяснили преимущество заключения модельного договора
7 сентября 2018 10:00
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В Самаре на площадке администраций внутригородских районов продолжаются встречи с населением, в ходе которых разъясняются преимущества заключения модельного договора управления жилого дома с обслуживающей организацией.
6 сентября в администрации Советского района в режиме открытого диалога состоялась мероприятие, где обсудили актуальные вопросы смены управляющей компании дома, расположенного по адресу улица Санфировой, 5.
Представитель инициативной группы Любовь Балягина рассказала, что жильцы были крайне недовольны работой прежней управляющей организацией.
«Мы почти ничего не могли от них добиться. Качество услуг нас вообще не устраивало. Среди жильцов нашего дома всегда возникал вопрос, а за что мы платим деньги? На общем собрании приняли решение перейти в другую управляющую компанию и уже с ней заключить модельный договор», - пояснила Любовь Балягина.
Как отметил главный консультант Управления надзора за договорными отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области Кирилл Бодров, практика показывает, что многих собственников действительно не устраивает действующий договор обслуживания.
«Модельный договор полностью «прозрачен» и соответствует действующему законодательству. Собственнику необязательно обладать юридическими знаниями. Достаточно его открыть и посмотреть конкретный пункт, который интересует. В частности, в документе четко прописывается периодичность и сроки проведения работ. Каждый может обратиться к приложению договора, где изложена вся исчерпывающая информация. Чтобы перейти на модельный договор управления, собственники дома должны организовать общее собрание и утвердить его условия», - объяснил участникам встречи Кирилл Бодров.
В документе буквально по пунктам дана полная расшифровка платежа на управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Особое внимание в модельном договоре уделено участию жителей в разработке планов текущего ремонта, составлению дефектных ведомостей и смет.
Подобные встречи с жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, сообщает горадминистрация.
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