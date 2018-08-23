Жителям Самарской области предлагают оценить место строительства нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске

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В Самарской области вынесли на обсуждение вопрос о месте строительства объекта для учреждения культуры. Речь идет о новом здании для театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. Сейчас труппа ютится в помещении городского дворца культуры. Новое же отдельно стоящее полноценное здание для театра предполагается построить в сквере «Слава труду». Поддержать реализацию этого проекта можно, приняв участие в голосовании на портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» на странице https://vmeste-region.ru/votes/407В необходимости отдельного современного здания для молодого, но очень талантливого коллектива театра-студии «Грань» сомневаться не приходится. За последние годы практически каждая премьера спектакля – событие в театральной жизни всего региона. Неоднократно постановки «Грани» были номинированы на национальную премию «Золотая маска» и дважды - удостаивались награды.Сквер «Слава труду» в Новокуйбышевске, где предполагается выделить площадку под строительство объекта, располагается в границах улиц Дзержинского, Чернышевского, Островского и Молодежной. Будущее здание театра займет небольшой участок 100х60 метров, а прилегающая территория будет благоустроена. Общая стоимость работ составит 650 млн. рублей.Глава региона Дмитрий Азаров также побывал в Новокуйбышевске и оценил проект строительства театра. При этом он подчеркнул, что необходимо обязательно посоветоваться с жителями на счет площадки под строительство.Чтобы узнать, как жители Новокуйбышевска и в целом Самарского региона оценивают перспективы строительства задания для театра-студии «Грань» в сквере «Слава труду», на портале и в мобильном приложении «ВМЕСТЕ» было запущено голосование, которое продлится до 23 сентября.

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