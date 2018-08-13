Жители Самарской области выберут лучший артобъект-2018

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На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование. Жителям 63-го региона предлагают оценить арт-объекты, которые недавно украсили улицы и скверы в разных губернских городах.Всего в шорт-лист голосования вошло 12 объектов. Среди них есть миниатюрные скульптуры и монументальные памятники, оригинальные малые архитектурные формы и концептуальные инсталляции современных художников, уникальные произведения искусства и результаты народного творчества. Все они стали «точками притяжения» городских пространств совсем недавно – в первом полугодии 2018 года.Несколько самарских городских «новинок» появились во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Другие – остались в наследство после «ВолгаФеста», ставшего традиционным для Самары.«В рамках межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» уже не первый год появляются различные арт-объекты. В этом году впервые после окончания фестиваля некоторые объекты остались на набережной. Они вызвали большой интерес жителей и гостей Самары, и не случайно попали в голосование на портале «Вместе». Это закономерно, правильно и заслуженно, на мой взгляд», - отмечает врио министра культуры Самарской областиНесколько претендентов на звание самого полюбившегося и запоминающегося арт-объекта располагаются в Тольятти и Сызрани. Эти города не отстают от столицы региона в стремлении придать уникальность привычным локациям и общественным пространствам.Принять участие в голосовании может любой желающий на платформе «ВМЕСТЕ» - https://vmeste-region.ru/votes/404Голосование продлится до 6 сентября. А после подведения его итогов, возле арт-объекта, набравшего большинство голосов пользователей, команда проекта «ВМЕСТЕ» организует профессиональную фотосессию, принять участие в которой смогут все желающие.Фото pixabay.com