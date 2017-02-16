Жители Самарской области стали активнее искать работу
16 февраля 2017 11:41
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По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, с начала года на рынок труда в Самарской области вышло более 23 000 соискателей. Всего по отношению к началу прошлого года рост базы соискателей составил 12%. Самыми активными кандидатами в первые месяцы 2017 года стали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+21%), «Безопасность» (+20%) и «Медицина, фармацевтика» (+15%).
«Высокая активность соискателей может объясняться несколькими факторами, – комментирует Наталья Парфёнова, руководитель пресс-службы HeadHunter в Поволжье. – С одной стороны, очень многие решают начать «новую жизнь» с нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решают посмотреть на рынок труда, оценить, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются желанием сменить работодателя и, собственно, новой работой. Хочу отметить, что, несмотря на такое солидное число соискателей, которые в начале года разместили или актуализировали резюме для поиска работы, пик активности на рынке труда кандидатов ожидается в марте».
При этом рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех профессиональных сферах. Например, банковские служащие, маркетологи и специалисты по управлению персоналом не спешат менять работу в начале года. Рост резюме по отношению к прошлому году в этих профобластях минимален, либо вообще отсутствует.
Из всего числа соискателей, которые начали искать работу в январе-феврале этого года, 53% вполне устроит вознаграждение в размере 20 000 – 40 000 рублей. В то время как среднее зарплатное предложение по Самарской области составило в начале года 32 000 рублей.
Со стороны работодателей, по данным HeadHunter, наиболее востребованными специалистами на рынке труда Самарской области в начале 2017 года являются специалисты сферы продаж – на их долю приходится более трети (34%) всех запросов местных компаний. Второе место по количеству предложений занимает сфера информационных технологий – 12% от всех размещенных вакансий по области. Третье место по востребованности – у производственного персонала: каждая десятая вакансия от работодателей Самарской области посвящена поиску именно этих специалистов.
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