Житель Самарской области вернул долг пожилой женщине, опасаясь ареста имущества

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В отделе судебных приставов Кинель - Черкасского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Т. в пользу гражданки Е. задолженности в размере 160 тысяч рублей. Неоднократно судебными приставами - исполнителями совершались выходы по адресу должника. Дома его застать не удавалось. Сожительница мужчины скрывала его место работы, мотивируя тем, что возлюбленный неофициально уезжает в командировки, имущества не имеет, платить ему ничем, приезжает домой очень редко. На основании полученных ответов из регистрирующих органов работниками Службы судебных приставов было установлено, что у должника отсутствуют расчетные счета, у него нет автотранспорта и какого - либо недвижимого имущества, официально гражданин Т. нигде не работает, в Центре занятости населения на учете не состоит.В ходе исполнительных действий судебный пристав попал по месту проживания должника, и начал составлять акт описи и ареста. Тут же объявился должник и попросил не арестовывать его имущество, заявив, что хоть сейчас готов погасить задолженность в полном объеме — 160 тысяч рублей.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.