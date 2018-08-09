Я нашел ошибку
Главные новости: 
Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума Он приблизился к отметке в 66 рублей, а евро подорожал до уровня почти в 75,5 рубля.
Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума
На
На "Оскаре" ввели новую номинацию
Племянница украла золотое кольцо у жительницы Безенчука
Племянница украла золотое кольцо у жительницы Безенчука
Глава региона обсудил с работниками технического музея Тольятти концепцию его развития
Дмитрий Азаров обсудил с работниками технического музея Тольятти концепцию его развития
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Из Самарской области выдворили мужчину за преступления экстремистского характера. В аэропорту Курумоч мужчину передали сотрудникам спецслужб
Из Самарской области выдворили мужчину за преступления экстремистского характера
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской Откапывать их не планируют.
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской
Разоблачения взяточников в Самарской области происходит уже практически ежедневно
Разоблачения взяточников в Самарской области происходит уже практически ежедневно
сегодня  Четверг, 9 августа, 12:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/08:
USD 63.59
0.05
EUR 73.82
0.26
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Житель Самарской области вернул долг пожилой женщине, опасаясь ареста имущества

9 августа 2018 09:28
103
Житель Самарской области вернул долг пожилой женщине, опасаясь ареста имущества
Мужчина задолжал 160 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Кинель - Черкасского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Т. в пользу гражданки Е. задолженности в размере 160 тысяч рублей. Неоднократно судебными приставами - исполнителями совершались выходы по адресу должника. Дома его застать не удавалось. Сожительница мужчины скрывала его место работы, мотивируя тем, что возлюбленный неофициально уезжает в командировки, имущества не имеет, платить ему ничем, приезжает домой очень редко. На основании полученных ответов из регистрирующих органов работниками Службы судебных приставов было установлено, что у должника отсутствуют расчетные счета, у него нет автотранспорта и какого - либо недвижимого имущества, официально гражданин Т. нигде не работает, в Центре занятости населения на учете не состоит.

В ходе исполнительных действий судебный пристав попал по месту проживания должника, и начал составлять акт описи и ареста. Тут же объявился должник и попросил не арестовывать его имущество, заявив, что хоть сейчас готов погасить задолженность в полном объеме — 160 тысяч рублей.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 августа 2018  09:36
Практически во всех школах Самары устарела система автоматической пожарной сигнализации
Практически во всех школах Самары устарела система автоматической пожарной сигнализации
Глава Самары Елена Лапушкина предложила закладывать средства на эти цели на следующий год. Социум
93
9 августа 2018  09:28
Житель Самарской области вернул долг пожилой женщине, опасаясь ареста имущества
Житель Самарской области вернул долг пожилой женщине, опасаясь ареста имущества
Мужчина задолжал 160 тысяч рублей. Социум
102
9 августа 2018  09:19
Самара вновь в Мировом чемпионате, но на этот раз Мировом Чемпионате Фейерверков. В Сочи пройдет отборочный тур.
Самара вновь в Мировом чемпионате, но на этот раз Мировом Чемпионате Фейерверков
В Сочи пройдет отборочный тур. Социум
112
Весь список

Здравоохранение
8 августа 2018  21:55
Пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику.
В Мордовии бабушке со сломанной ногой пришлось ползти на 3-й этаж поликлиники
Пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику.   Здравоохранение
318
8 августа 2018  14:37
Мультидисциплинарная бригада осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации.
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Тольятти
Мультидисциплинарная бригада осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации.   Здравоохранение
221
6 августа 2018  12:39
Врачи назвали главную опасность использования кондиционеров в жару
Врачи назвали главную опасность использования кондиционеров в жару
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
273
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
413
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
708
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
418
Весь список
Туризм
7 августа 2018  14:00
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
245
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
356
29 июля 2018  10:55
Преимущества отдыха в Геленджике
Преимущества отдыха в Геленджике
 Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают  Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
261
Весь список
Образование
8 августа 2018  21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.
В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.  Образование
315
8 августа 2018  16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора.
Ученый совет СамГУПС отправил на согласование учредителям вуза список из пяти кандидатов на должность ректора
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора.  Образование
204
7 августа 2018  09:34
От 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку
От 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
208
Весь список

Культура
9 августа 2018  11:10
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
В выходные дни улица вновь станет пешеходной.  Культура
106
7 августа 2018  11:12
В с. Ширяево в Самарской области остоится фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
В селе Ширяево в Самарской области состоится фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
216
7 августа 2018  11:01
В Самаре откроется выставка «По законам художественного жанра» из цикла «Династии»
В Самаре откроется выставка «По законам художественного жанра» из цикла «Династии»
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
201
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1001
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1221
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1279
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
293
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
746
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
631
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1195
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
962
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1005
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1602
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1584
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3275
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2359
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3502
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
794
Весь список

Мероприятия
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
11-12 августа в Самаре пройдёт ТРАК ТУР- 2018.
В день физкультурника на второй очереди набережной в Самаре разместят около 50 спортивных и интерактивных площадок
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда