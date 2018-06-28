Яндекс выпустил приложение для обновления карты Самары

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Яндекс выпустил мобильное приложение Народная карта. С его помощью самарцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя Яндексу снимки улиц. Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах.Чтобы передавать картографам снимки, не нужно прикладывать особых усилий. Например, можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды Фотографии попадут на сервис для редактирования карт — сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тысяч любителей картографии. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в неё изменения.С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям манёвры, разрешённую скорость и находить места для стоянки.«Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации, — говорит Андрей Стрелков, директор по платформенным решениям геосервисов. — В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов».С помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 миллионов снимков 30 городов страны — съёмки проводили волонтёры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тысяч дополнений и уточнений. Скачать приложение Народная карта можно в Google Play.