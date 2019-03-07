Выставка госархива откроется в Самаре в преддверии Международного женского дня

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В преддверии Международного женского дня 7 марта 2019 года в 11.00 в Самарском Дворце ветеранов (г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103А) состоится открытие выставки «Пускай поёт о нас страна! Советские женщины в фотодокументах Самарского областного государственного архива социально-политической истории».На выставке представлено более 100 фотографий из фондов архива, большинство из которых демонстрируются впервые. Основная идея выставки – показать не историческое событие, а человеческий образ – женщину в истории. На фотографиях изображены женщины – свидетельницы разных эпох, начиная с 1920-х годов и по 1980-е годы, отражена их трудовая, повседневная жизнь, продемонстрированы их увлечения и интересы. Это работницы губернских и областных советских учреждений, фабрик и заводов, комсомолки, колхозницы, спортсменки, деятели науки и искусства. В экспозицию включены документы о женщинах в годы Великой Отечественной войны: в тылу и на фронте. Все они свидетельницы своего времени, наложившем отпечаток на их судьбы и характер. Фотографии отражают дух времени и позволяют проследить, как менялся образ советской женщины.Также на выставке представлены советские агитационно-пропагандистские плакаты 20-50-х годов XX века, посвященные раскрепощению женщин, освобождению их от домашнего труда и вовлечению в общественно-полезный труд.В программе открытия мероприятия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке, выступления творческих коллективов городского округа Самара. На открытие выставки приглашены ветераны войны и труда, представители общественных организаций города, учащиеся учебных заведений.Выставка будет работать с 7 марта по 21 июня с 10.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Для посетителей будут проводиться обзорные экскурсии.

Фото: pixabay.com