Выставка, посвященная 100-летию органов внутренних дел на транспорте открылась в Сызрани

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В преддверии 100-летия со дня образования органов внутренних дел на транспорте в Краеведческом музее Сызрани состоялось открытие экспозиции, посвященной юбилейной дате.Гостям была предоставлена возможность увидеть экспонаты и документы, повествующие об этапах развития и становления органов внутренних дел на транспорте, судьбах сотрудников транспортной милиции и полиции в Сызрани. Об этом и многом другом подробно рассказал председатель Совета ветеранов линейного отдела полковник милиции в отставке Сергей Дектярев.Сызрань является крупным железнодорожным узлом, объединяющим шесть направлений стальных магистралей, связывающих отдаленные регионы нашей страны. Ежедневно через город проходят сотни пассажирских и грузовых поездов.Выставка будет работать до 3 марта текущего года в стенах Краеведческого музея г.Сызрань.