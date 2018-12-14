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Новости /  Общество /  Социум  

Вышел путеводитель по архитектуре Самары 1920-1940-х

14 декабря 2018 11:57
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Вышел путеводитель по архитектуре Самары 1920-1940-х Он содержит 11 маршрутов с картами и описаниями 123 объектов.
Он содержит 11 маршрутов с картами и описаниями 123 объектов.

В среду, 12 декабря, в самарском Доме архитектора прошла презентация архитектурного путеводителя по Самаре 1920-1940-х (12+). Издание, подготовленное Виталием Самогоровым, Валентином Пастушенко и Анатолием Синельником, - не только одно из самых масштабных исследований довоенной архитектуры Куйбышева, но и стильный путеводитель, содержащий 11 маршрутов с картами и описаниями 123 объектов.
Фото: Игорь Казановский

Самаре много лет остро не хватает качественных изданий по истории и архитектуре города. Речь - не столько о сугубо научных работах, сколько об исследованиях, которые были бы интересны широкому кругу читателей, - самому почитать и другим подарить. Некоторое время спрос удовлетворяли книги Вагана Каркарьяна, но тиражи многих его изданий закончились.

Примерно десять лет назад Виталий Самогоров в соавторстве с коллегами-архитекторами и своими студентами начал выпускать книгу за книгой, восполняя этот пробел. Часть книг, таких, как "Архитектура и градостроительство Самары 1920-х - начала 1940-х годов", "Деревянная и каменно-деревянная архитектура Самары конца ХIХ - начала ХХ веков", двухтомник "Архитектура Александра и Петра Щербачевых в Самаре", были изданы в Самаре, но большая часть вышла в свет в екатеринбургском издательстве TATLIN. Это и книги об отдельных зданиях (Самарская ГРЭС, Безумянская ТЭЦ, Клуб имени Дзержинского), и работы, охватывающие целый период (например, "Космический Куйбышев"), и карты и плакат о довоенной архитектуре города.

"Архитектурный путеводитель. Самара 1920-1940-х" Виталия Самогорова, Валентина Пастушенко и Анатолия Синельника - второй путеводитель, выпущенный в "Татлине" (первый был посвящен тому же периоду в архитектуре Свердловска) и одиннадцатое издание о Самаре, вышедшее в Екатеринбурге. "Впору самарский филиал открывать", - пошутил на презентации директор и главный редактор TATLIN Эдуард Кубенский.

В путеводителе собраны 11 маршрутов, каждый из которых нанесен на отдельную карту. С изданием можно прогуляться в самых разных районах города, например, в окрестностях Хлебной площади, у станции Безымянка и даже по поселку Толевый. В книге описывается 123 архитектурных объекта 20-40-х. Дизайн путеводителя - не только стильный, но и функциональный, современные фотографии в нем черно-белые, а архивные материалы - в красных тонах.

Несмотря на фундаментальность (авторы собирали материал около десяти лет) и некоторую наукообразность подачи (обилие инициалов, например), книга будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей развития Самары первой половины ХХ века, пишет Волга Ньюс.
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Комментарии



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