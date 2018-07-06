Вторую армию в Поволжье оснастили новейшим госпиталем быстрого развертывания

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На вооружение 2-й общевойсковой армии в Поволжье по Гособоронзаказу поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки.В комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 кв. метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения. Они оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе.Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных, собщает пресс-служба ЦВО.