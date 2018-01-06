Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова

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Этот святой праздник наполняет нас возвышенным, благоговейным чувством, вселяет в сердца мир и покой, побуждает к созиданию и нравственному совершенствованию.Православное христианство, проповедующее идеалы любви, добра, милосердия и справедливости, всегда было духовной опорой нашего народа. И в дни радости, и в дни великих испытаний представители Русской Православной Церкви и словом, и делом помогали нашим предкам отстоять веру и Отечество от смуты и посягательств извне.Сегодня, как и прежде, устремления Церкви обращены на сохранение традиционных ценностей, укрепление народного единства. На достижение этих благих целей направлены усилия и Самарской митрополии, которая вносит большой вклад в дело просвещения и патриотического воспитания жителей Самарской области, поддержания межконфессионального и межнационального согласия в регионе.Наш общий долг – передавать новым поколениям любовь к родной земле, уважительное отношение к нашей истории, культуре и традициям, гордость за Отечество.От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия мира, любви и добра!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров.