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Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова

6 января 2018 11:07
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Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова Праздник отмечают 7 января.
Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Рождеством Христовым!

Этот святой праздник наполняет нас возвышенным, благоговейным чувством, вселяет в сердца мир и покой, побуждает к созиданию и нравственному совершенствованию.

Православное христианство, проповедующее идеалы любви, добра, милосердия и справедливости, всегда было духовной опорой нашего народа. И в дни радости, и в дни великих испытаний представители Русской Православной Церкви и словом, и делом помогали нашим предкам отстоять веру и Отечество от смуты и посягательств извне.

Сегодня, как и прежде, устремления Церкви обращены на сохранение традиционных ценностей, укрепление народного единства. На достижение этих благих целей направлены усилия и Самарской митрополии, которая вносит большой вклад в дело просвещения и патриотического воспитания жителей Самарской области, поддержания межконфессионального и межнационального согласия в регионе.

Наш общий долг – передавать новым поколениям любовь к родной земле, уважительное отношение к нашей истории, культуре и традициям, гордость за Отечество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия мира, любви и добра!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров.
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