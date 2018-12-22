Впервые до самой весны горка на пл. Куйбышева в Самаре работает бесплатно

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Впервые до самой весны для любителей зимних забав горка на пл. Куйбышева работает абсолютно бесплатно. Для безопасности катание осуществляется только на тюбингах организаторов, нужен документ (удостоверяющий личность) или залог. сумму. Кататься на «ледянках» или санках нельзя, сообщается в твиттере горадминистрации.