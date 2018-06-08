Глава региона дал поручение министерству социальной политики СО в кратчайший срок проработать решение вопроса.Волонтеры серебряного возраста активно участвуют в организации ЧМ-2018.Зоя Артамонова: "Когда я узнала, что в нашем городе пройдет Чемпионат, для меня это была большая радость. Хочу нашим туристам, гостям показать, какая наша Самара красивая, гостеприимная!"Модератор секции "Горящие сердца" Форума Людмила Николаева : "Этим летом в Приволжье пройдет первый областной слет волонтеров серебряного возраста "Волга. Добро. Серебро" с элементами туриады. Уже заявлено более 200 участников", сообщает пресс-службаДепартамента информационной политики СО.