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Новости /  Общество /  Социум  

Волонтеры серебряного возраста активно участвуют в организации ЧМ-2018

8 июня 2018 17:53
В рамках Форума социальных инноваций волонтеры серебряного возраста обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить проблему проезда волонтеров из отдаленных городов и районов.
В рамках Форума социальных инноваций волонтеры серебряного возраста обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить проблему проезда волонтеров из отдаленных городов и районов.

Глава региона дал поручение министерству социальной политики СО в кратчайший срок проработать решение вопроса.

Волонтеры серебряного возраста активно участвуют в организации ЧМ-2018. 

Зоя Артамонова: "Когда я узнала, что в нашем городе пройдет Чемпионат, для меня это была большая радость. Хочу нашим туристам, гостям показать, какая наша Самара красивая, гостеприимная!"

Модератор секции "Горящие сердца" Форума Людмила Николаева : "Этим летом в Приволжье пройдет первый областной слет волонтеров серебряного возраста "Волга. Добро. Серебро" с элементами туриады. Уже заявлено более 200 участников", сообщает пресс-служба 
Департамента информационной политики СО.



 
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Комментарии



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