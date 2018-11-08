Война за покупателя жилья в Самаре
8 ноября 2018 11:49
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Рынок жилья эконом-класса в Самаре переполнен предложениями. Несколько микрорайонов предлагают жилье в одном ценовом сегменте. В основном эти квартиры располагаются на городских окраинах, куда большинство самарцев не спешит переезжать, и на то есть целый ряд причин.
Гетто или город-сад?
Самые доступные по цене квартиры – это Крутые Ключи и Южный город. В обоих случая отталкивают дорожные многочасовые пробки. Смущает и само место. Куйбышевский район с 60-ых годов был промышленным. Там очень много предприятий. Но застройщик рискнул возводить там жилой сектор. К сожалению, пока в Самаре все новые микрорайоны имеют репутацию гетто.
Чёрный пиар
Жильё у крупных застройщиков, действительно, дешевое. Оно поэтому и стоит так, что есть ряд проблем, которые не выносятся в публичную плоскость. Для покупателя это определённый риск, ведь он не представляет, с какими проблемами столкнется в будущем.
Порой в борьбу за клиентов застройщики втягивают и жителей микрорайонов, которые за небольшую плату распространяют слухи о том, как плохо обстоят дела у конкурента и как там некомфортно жить. От действий застройщиков страдают и третьи лица – предприятия, которые находятся в непосредственной близости от микрорайонов эконом-класса и становятся заложниками в маркетинговой войне.
Взять, к примеру, ЖК «Волгарь», буквально втиснутый в плотное кольцо крупных промышленных предприятий. Их ушлым конкурентам-маркетологам, развернувшим агитационную кампанию под девизом «А у нас дышится легче», удалось посеять сомнения в правильности выбора места проживания не только у потенциальных, но и уже действительных жильцов. Городские канализационные системы, нефтепереработка, производство кровельных и теплоизоляционных материалов – предприятия хоть и демонстрирующие открытость и подчиняющиеся природоохранному законодательству, все-таки мало желательные соседи. Не говоря уже о сотне мелких контор по сбору металлолома, автосервисов, покрасочных мастерских, половина из которых вряд ли имеет какую либо форму собственности.
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