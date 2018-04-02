Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс»
2 апреля 2018 10:22
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс» наградами «за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу», в том числе, Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За заслуги в освоении космоса». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
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