Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс»

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Президент Россииподписал указ о награждении 49 сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс» наградами «за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу», в том числе, Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За заслуги в освоении космоса». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.