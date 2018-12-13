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Новости /  Общество /  Социум  

Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки

13 декабря 2018 10:38
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Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки Работы запланировали на третий квартал.
Работы запланировали на третий квартал.

Власти Самары определили сроки проведения конкурса по выбору инвестора для оборудования платных парковок вдоль улиц города. Его назначили на второй квартал 2019 года. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил на заседании профильного комитета губдумы замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

— Работы по устройству платных парковок мы запланировали на третий квартал 2019 года, — рассказал Юрий Тапилин.

Также чиновник объяснил, почему платные парковки хотят оборудовать именно в центре города. Количество мест — от 3052 до 3790, пишет 63.ру.

— В центре города — стесненные дорожные условия. Дороги — двухполосные, частично заняты припаркованными машинами. В результате иногда даже автобусы не могут проехать. Связано этом с тем, что в центре много деловых организаций и государственных учрждений. Сюда много людей приезжает из других районов. С открытием Фрунзенского моста поток увеличится. Оборудование платных парковок позволит урегулировать эту ситуацию, — считает замглавы департамента транспорта.


Фото pixabay.com

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