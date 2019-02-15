ВТС-9 продолжит строительно-монтажные работы по зданию Шестого кассационного суда в Самаре

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Главное управление организации торгов Самарской области рассмотрело единственную заявку в электронном виде на участие во втором этапе строительно-монтажных работ по зданию Шестого кассационного суда в Самаре.Как указано в соответствующем протоколе, речь идет о проектировании и реконструкции офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе г. Самара для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции (2 этап). Заказчиком работ является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства».Аукционная комиссия рассматривала заявку, поданную от акционерного общества «Волгатрансстрой-9». Именно эта компания и продолжит работы.Напомним, что под размещение суда реконструируют бывший долгострой офисного здания с подземным паркингом в указанном районе. Строительство началось в марте 2010 года и было остановлено в 2013 году. В июле 2018 года решился вопрос о размещении шестого Кассационного суда в областной столице. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Главы региона Дмитрия Азарова. «Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области», - отмечал он.Предусматривается, что существующая площадь здания сохранится, однако будет расширена территория под размещение бокса для конвоируемых, под техническую зону, предусмотрены пожарные проезды, парковки и благоустройство прилегающей территории. Все работы должны быть завершены до конца 2019 года.Фото: pixabay.com