В учебном центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся первый выпуск сотрудников ОМОНа

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Экспериментальная программа успешно прошла «обкатку». В нее включены несколько циклов: огневая подготовка, в том числе с использованием современного тренажера беспулевой стрельбы «Scatt», специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины.Своим опытом с обучаемыми делились офицеры отдела боевой подготовки управления округа, группы профессиональной, служебной и физической подготовки тольяттинского ОМОНа и СОБРа «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области.Омоновцы прошли медицинское обследование, социально-психологическое исследование, аттестационную комиссию, а по завершению каждого учебного месяца сдавали контрольно-проверочные зачеты.По итогам курса бойцы успешно сдали экзамены, которые принимала комиссия под председательством первого заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Михаила Урасова. На церемонии выпуска генерал-лейтенант Михаил Урасов вручил выпускникам соответствующие свидетельства, а также грамоты сотрудникам, наиболее успешно прошедшим обучение и с отличием сдавшим экзамены.Уже после новогодних праздников – 22 января, новое пополнение приволжских ОМОНов вновь сядет за парты тольяттинского центра подготовки личного состава, чтобы в процессе обучения повысить свое профессиональное мастерство и быть готовым к эффективному выполнению оперативно-служебных задач, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.