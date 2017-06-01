В связи с проведением Крестного хода будет ограничено движение в центре Самары

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2 июня в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия будет временно ограничено движение транспорта в центре Самары на следующих участках:- с 10:00 до завершения мероприятия - по ул. Некрасовская от ул. Ленинская до ул. Куйбышева;- с 11:00 до завершения мероприятия - по ул. Куйбышева от ул. Некрасовская до ул. Венцека;- с 11:30 до завершения мероприятия - по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.Обращаем внимание жителей и гостей города на необходимость заранее выбирать маршруты следования, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото pixabay.com