В самарских комплексных центрах социального обслуживания начинаются встречи в рамках проекта «День открытых дверей»

177

С сегодняшнего дня во всех комплексных центрах социального обслуживания начинаются встречи в рамках проекта «День открытых дверей». Об этом в своем твиттере сообщает врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской областиК участию приглашают молодые, студенческие, многодетные семьи, приемные, опекунские, семьи в ТЖС. К участию привлечены специалисты по выплатам, психологи и социальные педагоги, представители органов опеки, образования и здравоохранения."Конечно не обойдётся без индивидуального консультирования, в том числе и по вопросам мер соцподдержки и соцобслуживанию пожилых. Практика показывает, что у молодых участников много вопросов по пожилым родственникам", - пишет Марина Антимонова.Встречи будут проходить 15 числа ежемесячно.