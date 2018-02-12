В рамках визита 12 февраля члены СПЧ проведут приём граждан

102

Визит СПЧ состоится с 12 по 14 февраля. В ходе поездки правозащитники планируют посетить целый ряд социальных учреждений.Другая группа правозащитников будет проверять условия в местах принудительного содержания.Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018 года.Еще одним важным направлением работы правозащитников в регионе станут встречи с руководством судебных органов и прокуратуры Самарской области, посвященные проблемам развития судов присяжных и взаимодействию судебных и надзорных органов с гражданским обществом.Завершится работа в Самарской области расширенным заседанием с участием руководства региона и рядом круглых столов, посвященныхпроблемам соблюдения социальных, трудовых и экологических прав граждан, развитию благотворительности и взаимодействию некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления.Итогом выездного заседания станут Рекомендации, учитывающие предложения по решению проблем, выявленных в регионе.Место проведения: г. Самара, ул. Маяковского, 20, сообщает пресс-служба облправительства.