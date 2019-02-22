В преддверии Дня защитника Отечества в Самарской области проходит множество мероприятий патриотической направленности
22 февраля 2019 11:37
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Именно юным гражданам страны предстоит в будущем защищать Родину, поэтому им - особое внимание.
В Самарской области в сфере патриотического воспитания молодежи работа ведется по разным направлениям - духовно-нравственному, гражданскому, историко-краеведческому и другим. Постоянно растет количество детских и молодежных общественных объединений, пишет "Волжская коммуна".
Например, в составе юнармейских отрядов сейчас более 2000 школьников, и планируется, что к маю 2019 года их число значительно возрастет, а отряды будут созданы практически во всех школах губернии. Только накануне Дня защитника Отечества ряды организации пополнились на несколько сотен человек. «Независимо от того, будет ли это военное дело или гражданская профессия, вам есть на кого равняться, с кого брать пример. Уверен, нравственным ориентиром для вас будет героическая история Вооруженных сил России, доблесть и честь офицерского корпуса», - заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к юнармейцам страны.
Многие подростки губернии не только вступили в ряды юнармии, но и стали волонтерами Победы. Они оказывают помощь ветеранам, благоустраивают памятные места, сопровождают Парады Победы и Памяти, участвуют в акции «Георгиевская лента». «Волонтеры Победы» - это поразительно бескорыстное движение. Вы делаете великое дело, вы сохраняете историю и помогаете ветеранам. Это есть позыв души любого русского человека», - отметил, выступая в Самаре, народный артист СССР Василий Лановой.
Светлана Бакулина,
заместитель министра образования и науки Самарской области:
- Занятия в военно-патриотических объединениях - это физическое развитие молодежи, армейская подготовка и идейно-патриотическое воспитание. Десять лет в губернии работает областной Центр военно-патриотического воспитания. Утверждена базовая образовательная программа для ВПК области. Также действует дополнительная образовательная программа «Зарница Поволжья». Работает система сертификации лучших выпускников ВПО. По согласованию с Военным комиссариатом Самарской области сертификат учитывается призывными комиссиями при определении вида Вооруженных сил России и рода войск при призыве на службу. Налажена система методической подготовки руководителей ВПО и оценки их работы.
Владимир Сысоев,
заведующий Центром военно-патриотического воспитания Самарского дворца детского и юношеского творчества:
- Военно-патриотические объединения губернии заявили о себе в конце 80-х годов, когда солдаты-афганцы стали организаторами первых военно-патриотических клубов. Среди «пионеров» движения можно отметить самарские клубы «Патриот» и «Кандагар», детско-юношескую военно-спортивную школу «Отчизна» в Новокуйбышевске.
При поддержке департамента по делам молодежи Самарской области и агентства по реализации молодежной политики каждый год мы проводим более 30 военно-патриотических мероприятий. Это смотры, слеты, фестивали, викторины, походы и лагеря, военно-спортивные соревнования. В этом году с 5 по 28 февраля в Новокуйбышевском детском центре «Березки» впервые проходит областная профильная смена для кадетских и военно-патриотических объединений, в которой принимают участие около 300 ребят. В сентябре в Богатом соревнования «Служу России» впервые пройдут в статусе областного смотра.
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