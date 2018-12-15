В парке Гагарина в Самаре продолжают монтировать новое колесо обозрения
15 декабря 2018 11:13
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Как сообщили в МАУ "Парки Самары", колесо обозрения будет запущено после технического освидетельствования, а также завершения монтажных работ. На объекте еще не доделали систему кондиционирования и ограждения.
Напомним, старое колесо обозрения в парке Гагарина из-за его небезопасности разобрали. Новое - выше, его высота составляет 55 метров. Кататься на нем можно будет круглый год - в кабинках будет отопление.
Тестовый запуск аттракциона должен был состояться еще в августе, однако из-за финансовых проблем работы приостанавливались. В октябре они возобновились, пишет Самру.ру.
Фото: Дильдина Светлана
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