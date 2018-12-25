В новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
25 декабря 2018 10:50
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В связи с проведением на площади им. Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2018-2019» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности в городском округе Самара с 13:00 31 декабря 2018 года до 08:00 1 января 2019 года будет действовать ограничение движения транспорта.
Данная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Ограничение вводится на следующих участках улиц:
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- на площади им. В.В. Куйбышева.
Также с 20:00 30 декабря 2018 года до 08:00 минут 1 января 2019 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением вышеуказанных спецмашин и машин с утвержденными ГИБДД пропусками) на следующих улицах:
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Кроме того, с 13:00 31 декабря 2018 года до 08:00 1 января 2019 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме, разработанной и согласованной с ГИБДД. Схема движения изменится у автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297.
Так, автобусы №№ 24,92 будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, ул. Красноармейская, а для автобусов № 297 организуется объезд по ул. Самарская, ул. Красноармейская, сообщает горадминистрация.
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