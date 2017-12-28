В новогоднюю ночь фейерверк в небе над Самарой прогремит в полночь
28 декабря 2017 13:16
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Праздничная программа на площади им. В.В. Куйбышева с 31 декабря на 1 января начнется в 22:00 и будет посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM.
Встречать 2018 год вместе с самарцами будет официальный Талисман Чемпионата по футболу FIFA 2018 в РоссииTM ЗабивакаTM. У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Талисманом ЧМ-2018, который проведет новогоднюю ночь на площади им. В.В. Куйбышева.
Ведущими праздника станут Послы Самары как города - организатора ЧМ-2018 - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.
На площадь им. В.В. Куйбышева выступят популярные самарские коллективы «Лаборатория музыки», ансамбль народной песни «Добро», хореографических коллективов «Волжские узоры», «Tolento», театр «Пластилиновый дождь», также гостей праздника ждут веселые конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.
Ровно в полночь по самарскому времени, после поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.
Надо отметить, что в целях обеспечения общественной безопасности вход на площадь им. В.В. Куйбышева в новогоднюю ночь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, а ближайшие к площади улицы – улица Чапаевская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и улица Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе – будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Фото: Дильдина Светлана.
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