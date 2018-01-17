В крещенскую ночь жители Самары смогут окунуться в купель на Полевом спуске

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В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По данным МЧС, в этом году все желающие смогут искупаться в купелях при городских храмах. Также, по уже сложившейся традиции, прорубь, оборудованная деревянными сходами в воду с двух сторон для спуска и подъема, будет подготовлена на Полевом спуске. Неподалеку от купели установят раздевалки и пункты обогрева.За соблюдением мер безопасности на месте купания будут следить сотрудники МЧС и медицинские работники. Накануне праздника, 18 января, мобильные группы проведут рейд на предмет выявления несанкционированных прорубей, оборудованных в обход всех требований безопасности. Незаконные и опасные купели ликвидируют. На Крещение в этих местах будет организовано дежурство нарядов патрульно-постовой службы.Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности, сообщает горадминистрация.