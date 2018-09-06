В конце сентября в Самаре пройдет Открытый Кубок Самарской области по мультикроссу - "АдреналЁт"

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Любители адреналина со всех регионов страны вновь соберутся в Самаре. В этот раз мероприятие пройдет 29-30 сентября в Центре спорта и отдыха "Склон" (п. Малая Царевщина) (6+).Рев моторов, зрелищные трюки на мотоциклах, агрессивный стиль езды, развлекательные площадки — организаторы подготовили обновленную программу. Перед зрителями выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители, для которых это первое состязание. Также все желающие, у кого есть хоть какой- ни будь внедорожный мотоцикл или питбайк и опыт его вождения, тоже смогут принять участие - для них будет подготовлено отдельный заезд. Опытные пилоты помогут новичкам по быстрее освоить сложности вождения по бездорожью."АдреналЁт" – это уникальный в своей области фестиваль. Организаторы собрали несколько профессиональных дисциплин воедино и вот что у них получилось: В первый день зрители увидят классическую мотоциклетную гонку - мотокросс по замкнутому кругу с трамплинами, прыжками и высокими скоростями. Во второй день гости станут свидетелями агрессивной езды по бездорожью и экстрим парку, начиненным при этом еще бревнами и другими препятствиями. В соревнованиях примут участие 150 пилотов из разных регионов страны. Ожидается около 5 000 зрителей.Все желающие смогут посетить развлекательные площадки, окунуться в мир мотоциклетного спорта и сфотографироваться на кроссовом мотоцикле. На площадке будут представлены уникальные ретро мотоциклы из музея. Для маленьких зрителей подготовили детскую зону, а для ребят постарше будет открыт бар с бассейном на территории Центра спорта и отдыха «Склон». Также на протяжении двух дней фестиваля пройдут концерты местных рок-н-рольщиков. А по окончанию фестиваля состоится розыгрыш настоящего мотоцикла!