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Новости /  Общество /  Социум  

В историческом центре Самары и на Металлурге снесут аварийные дома

26 ноября 2018 13:05
142
В историческом центре Самары и на Металлурге снесут аварийные дома Экспертам предстоит оценить убытки, которые понесут собственники помещений.
Экспертам предстоит оценить убытки, которые понесут собственники помещений.

Чиновники областной столицы планируют изъять для муниципальных нужд земельные участки в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Их освободят от многоквартирных домов, которые признали аварийными. Сами здания снесут, а местных жителей расселят. Об этом говорится в официальном постановлении на сайте мэрии.

— С Лысвенской, 3 и Венцека, 18 выселят восемь семей, с Металлистов, 35а и Советской, 87 — две семьи, а из дома на Алексея Толстого, 90 — четыре семьи, — говорится в документе.

Экспертам предстоит оценить убытки, которые понесут собственники помещений. За 60 дней до изъятия квартир жильцы получат уведомления о переселении или материальной компенсации. Если же они откажутся добровольно съезжать, то выселение будет проходить в принудительном порядке.

Сейчас расселения ждут и жители 66-го квартала. Совсем недавно в одном из жилых домов на улице Ставропольской провалился потолок, пишет 63.ру.

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