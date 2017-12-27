В этом году на одного автовладельца из Самары пришлось в среднем 3 погашенных штрафа ГИБДД

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К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы автомобилистов на уплату штрафов ГИБДД через сайт сервиса, а также приложения Яндекс.Деньги, Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор.На платежи меньше 500 рублей приходится 73% штрафов, выписанных в 2017 году. Годом ранее их было 64%. Вероятно, самарцы стали аккуратнее водить или быстрее погашать штрафы, пользуясь 50%-ной скидкой, которая действует в первые 20 дней после нарушения ПДД. Всего с такой скидкой горожане заплатили 75% штрафов за этот год. Мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: на первых приходится 66% таких платежей, на вторых — 34%.В целом по России автовладельцы заплатили в этом году 2,3 млн штрафов ГИБДД — через поиск Яндекса, сайт Яндекс.Денег, а также приложения Яндекс.Деньги, Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор. С компьютеров люди погашают штрафы чаще, чем со смартфонов. В зависимости от времени года через смартфон платят от 23 до 40% штрафов.В исследовании учитывались платежи за январь—ноябрь этого года и такой же период прошлого. Пользователи проверяли штрафы самостоятельно или узнавали о них из почтовых и смс-уведомлений Яндекс.Денег.