В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков

12 июня в Самарской области пройдет празднование Дня России.С 19.00 на Самарской набережной гостей и жителей губернии ждет концертная программа лучших музыкальных коллективов области, а затем 4-й на очереди Набережной реки Волга (спуск у Ладьи) незабываемое пиротехническое представление «Парад Фейерверков» (0+).В этот праздничный день вечернее небо над рекой Волгой раскрасят десятки тысячи ярких залпов, запущенных с акватории реки.В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России, принимающие участие в крупнейших праздниках страны:• «Пиро-Шоу» г. Москва• «Фейерверки России» г. Сергиев Посад• «Пиромагия» г. Кострома.• «ПироКом» г. СыктывкарВне парадное выступление команды «Пиротеатр» г. Самара.Мастера пиротехнического дела в течение целого часа будут удивлять жителей и гостей города. Красочные залпы прогремят под музыкальное сопровождение. Парад Фейерверков станет одним из самых запоминающихся событий в культурной жизни нашего любимого города.Начало Парада Фейерверков – в 22.00, сообщает пресс-служба облправительства.