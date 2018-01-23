В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары

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27 января в Самаре 2-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия отпразднует свой 75-летний юбилей.Праздничные мероприятия начнутся в 10.00 с церемонии возложения цветов к Мемориалу Героев 2 армии.Затем в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет торжественное собрание и праздничный концерт для военнослужащих 2-армии.В 18.00 на 2-й очереди самарской набережной реки Волга (между Красноармейским и Вилоновским спусками) в качестве подарка всем жителям Самары военными 2-й армии будет организован артиллерийский салют. Салют будет произведен 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 (4 ед.) и 30-ю залпами 2-х салютных установок.Кроме того в течение всего дня с 10.00 до 18.00 на 2-й очереди набережной реки Волга в границах улиц Красноармейская и Вилоновская будет организован показ и свободный доступ всех пришедших на набережную жителей Самары к современным образцам вооружения и военной техники, стоящей на вооружении 2 армии, сообщает пресс-служба облправительства.