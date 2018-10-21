В бригаде управления в Самаре отметили 99-летие войск связи
21 октября 2018 12:30
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В бригаде управления (связи) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Самаре состоялся торжественный митинг, посвященный 99-летию со дня образования войск связи. В нем приняли участие командование 2-й общевойсковой армией, генералы связи в отставке, представители правительства, ветераны и общественные деятели, юнармейцы и более 500 военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.
Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в своей поздравительной речи назвал войска связи неотъемлемой частью Вооружённых Сил РФ. Он поблагодарил военнослужащих, вручил солдатам и офицерам грамоты, восемь медалей и четыре воинских звания, а также сообщил, что официально утвердил в должности командира бригады подполковника Михаила Морозова, который ранее три месяца временно исполнял обязанности.
- Без связи нет управления, а без управления нет победы, - обратился Р.Мурадов к военнослужащим, - Вы играете очень важную роль в обеспечении боеготовности армии и мне приятно лично поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем военного связиста, с 99-летием со дня образования войск связи в России. Многие из вас в этом году, в том числе и на маневрах войск «Восток-2018», доказали свою готовность к решению самых сложных задач по обеспечению связи.
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