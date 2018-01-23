В Жигулевском заповеднике снизилось число посетителей

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Подготовлен информационный отчет о деятельности Жигулевского заповедника за 2017 год.В течение года приобретено три новых отечественных транспортных средства: УАЗ Фермер и снегоход для отдела охраны, Лада Ларгус для экопроса. Символично: отечественный автопром на службе Жигулевского заповедника.Число посетителей снизилось до 47 тысяч человек (пик был в 2015 году – 53 тысячи). Задержано 19 нарушителей заповедного режима.Посмотреть барсуков в Городке барсуков пришли 2,5 тысячи людей.Организовано 7 фотовыставок и детских творческих работ в Самаре, Тольятти, Жигулевске и с. Сосновый Солонец. Их посетило около 30,0 тыс. человек.На базе детского оздоровительного лагеря «Жигули» проведён традиционный уже 13-ый Слёт друзей Жигулёвского заповедника.По результатам зимнего маршрутного учёта численность животных составила: кабан – 165 особей, лось – 129, лисица – 12, куница – 10, заяц-беляк – 45. Следов косули, волка, рыси, ласки, горностая и белки не обнаружено. Но это, отнюдь, не говорит, что этих животных в заповеднике нет, просто они не наследили!В 2017 году на базе метеостанции в с. Сосновый Солонец и метеопоста в с. Бахилова Поляна установлены мерлзотомеры – начало нового ряда наблюдений.При поддержке Жигулевской ГЭС в 2017 году открыт 6-й визит-центр в с. Солнечная Поляна и мобильный электронный киоск в Жигулевске. Всего их посетило около 20 тысяч человек.Сотрудниками научного отдела опубликовано 24 научных статьи и 1 монография.Проведена аккредитация экскурсоводов; всего их сейчас 42 человека, сообщается на сайте заповедника.