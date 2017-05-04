В Южном городе в Самаре покажут кинофильм «Победа живет в наших сердцах»,

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9 мая в микрорайоне Южный город состоится премьерный показ кинофильма «Победа живет в наших сердцах», снятого компанией «Древо» специально к празднику Великой Победы. Все роли в фильме сыграли жители Южного города.В центре сюжета отношение людей разного возраста к одному из самых народных праздников России – Дню Победы. Действие фильма происходит в наши дни, в Южном городе. В главных ролях простые жители микрорайона, которые приняли участие в открытом кастинге. В одной из центральных ролей задействован ветеран Великой Отечественной войны, житель Южного города Кистаев Александр Григорьевич.Премьера картины состоится 9 мая в рамках кинопоказа под открытым небом на прогулочной зоне Арбат во второй очереди микрорайона.Начало мероприятия в 19:00 по адресу: Самарская область, Волжский район, микрорайон Южный город, 2-ая очередь, прогулочная зона Арбат, сообщает «ДК Древо».