В Волжском районе в ДТП пострадали взрослый и ребенок

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10 марта ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2170, ехал по автодороге «Самара-Бугуруслан» - поселок Петра Дубрава в направлении поселка Стройкерамика, осуществляя маневр «обгон», допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2114.Тот двигался в попутном направлении и приступил к осуществлению маневра «поворот налево». В результате ДТП телесные повреждения получили 2 человека: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114, пассажиром оказалась девочка 2012 года рождения, на заднем пассажирском сиденье слева, в детском удерживающем устройстве. Обоим пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает облМВД.