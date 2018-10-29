В Тольятти завершились тактические соревнования снайперов Приволжского округа Росгвардии
29 октября 2018 10:37
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В Тольятти на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялись тактические соревнования снайперов. В них принимали участие представители воинских частей специального назначения, подразделений ОМОН и СОБР – в общей сложности 18 снайперских пар.
В таком виде соревнования проводились впервые. Разрабатывая их регламент, организаторы тщательным образом изучили не только отечественный опыт, но и проанализировали наработки иностранных специальных подразделений. Участники должны были продемонстрировать навыки действий в различных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в служебно-боевой деятельности. При этом важный момент – возможность обменяться опытом.
«Не каждый хороший стрелок – это снайпер, и далеко не каждый снайпер – это отличный стрелок. И это не спортивные соревнования, а именно тактические. На то, будет ли поражена цель, влияет множество факторов. Прежде чем сделать, возможно, единственный выстрел, снайпер должен найти хорошую позицию, скрытно выдвинуться на нее, замаскироваться, дождаться подходящего момента. Всем этим составляющим снайперской работы на наших соревнованиях мы уделяем большое внимание» - объяснил офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии подполковник Андрей Прозоров.
В положение о соревнованиях включили семь упражнений, среди которых снайперская дуэль, полоса препятствий, скрытное передвижение по лесистой местности. При этом одна из целей, которую планировали достичь организаторы соревнований – отточить действия именно в составе снайперской пары. В любых, самых экстремальных условиях напарники должны понимать друг друга практически без слов и выполнить поставленную перед ними задачу.
В итоге лидерами соревнований стали сотрудники Управления Росгвардии по Саратовской области. Второе место заняли представители Кировской области, «бронза» досталась снайперам из Башкирии. Сотрудники Росгвардии из Перми стали лучшими в упражнении «Снайперская дуэль».
Фото pixabay.com
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