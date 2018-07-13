В Тольятти суд взыскал с руководителей фирмы 2,6 млн рублей, незаконно полученных в качестве субсидии на обучение персонала

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Прокурором Автозаводского района г. Тольятти в порядке части 1 статьи 45 ГПК РФ направлено в суд исковое заявление о взыскании с Иванова Александра и Кузичева Евгения в доход государства денежных средств, полученных в результате нецелевого расходования субсидий на возмещение затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в Самарской области, в размере 3 млн 408 тыс. рублей.Руководители ООО «Центавр» Иванов и Кузичев Автозаводским районным судом г. Тольятти 03.08.2017 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) с назначением наказания в виде лишения свободы.До постановления приговора Кузичев и Иванов частично на сумму 756 тыс. 500 рублей возвратили похищенные денежные средства.Автозаводским районным судом г. Тольятти 11 июля 2018 г. исковые требования прокурора Автозаводского района г. Тольятти признаны обоснованными и удовлетворены: с Иванова Александра и Кузичева Евгения в доход государства в лице государственного казенного учреждения «Центр занятости населения городского округа Тольятти» взысканы солидарно денежные средства в размере 2 млн. 651 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.