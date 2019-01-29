В Тольятти состоялась премьера документального спектакля, посвященного 50-летию со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ
29 января 2019 12:31
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25 января в Драматическом театре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова (г. Тольятти) состоялась премьера документального спектакля «Колёса», посвященного 50-летию АВТОВАЗа и 30-летию театра.
Режиссером постановки выступил режиссер театра и кино Владимир Рузанов, художником – номинант Всероссийской национальной театральной премии «Золотая Маска» Елена Сорочайкина.
Спектакль рассказывает простую историю о людях, построивших крупнейший автомобильный завод в Европе, о тех, чья жизнь связана с АвтоВАЗом и городом Тольятти.
Михаил Чумаченко, художественный руководитель драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова, поясняет: «Эта пьеса рассказывает о том, с чего, с каких идей и идеалов это начиналось и что происходит сегодня. Это попытка разговора детей и родителей. Думаю, это сегодня самое важное».
«Очень хочется призвать тольяттинцев чтить, любить и помнить историю своей малой Родины. Такую задачу ставит перед собой театр этой премьерой. События тех лет, действительно, стоят нашего внимания», - считает Янина Незванкина, директор драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова.
Спектакль поддержан грантом Министерства культуры РФ на реализацию творческого проекта «Школа-лаборатория по Тольяттинской драматургии» в рамках плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в Тольятти, утвержденного председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым и администрацией г.о. Тольятти.
Павел Пронин, главный режиссер драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова, рассказал о подготовке к премьере: «Мы провели долгую и кропотливую подготовительную работу. Была проведена Школа-лаборатория современной драматургии. Мы отобрали из большого количества заявок 10 участников – молодых драматургов со всей Самарской области, которые работали, постигали азы драматургии под руководством Анны Батуриной. Это современный драматург, очень яркий, она лауреат конкурса «Дебют», фестиваля «Евразия» и многих других конкурсов и фестивалей. Одним из результатов этой лаборатории стала пьеса Анны Батуриной «Фиат люкс. Да будет свет!», которая послужила драматургической основой предстоящего спектакля».
«Это первый спектакль, который я делаю, когда люди буду сравнивать со своей жизнью. Чем больше они будут говорить - да, это было так, так носили, да, вот это мы помним, значит, спектакль получился», - подчеркнула Елена Сорочайкина, художник-сценограф, номинант Всероссийской национальной театральной премии «Золотая маска».
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