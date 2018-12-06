В Тольятти состоится большой семейный форум

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В Тольятти состоится большое семейное событие. 10 декабря по адресу б-р Гая, 3 (МБОУ ДО «Диалог») в 18:00 пройдет городской семейный форум «Наши дети. За них мы в ответе!» (6+)На мероприятии каждый член семьи найдет для себя что-то интересное и полезное. В начале форума выступят представители департамента образования, прокуратуры и полиции, а также ведущий лектор «Родительского университета».После открытия начнется работа в группах. Пока взрослые будут обсуждать проблему агрессивного поведения, функций семьи и зависимостей, ребята посетят секции соответствующие их возрасту. Старшеклассникам будет интересно поиграть в профориентационную игру, младших школьников будут ждать на art-терапии и песочной терапии. Кстати, секция песочной терапии откроет свои двери и для ребят 5-7 классов, если они не убегут слушать про безопасность в Интернете.Фото pixabay.com