В Тольятти следователи проведут прием граждан

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17 января в период времени с 11 до 13 часов руководство следственного управления проведет прием граждан. Мероприятие состоится в Центральном межрайонном следственном отделе и следственном отделе по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, расположенных по адресу: г.Тольятти, улица Садовая, 57, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.