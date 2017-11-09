В Тольятти открыли 17 новых спортивных площадок

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В 9.00 одновременно во всех трех районах Тольятти открыли 17 новых спортивных площадок. Объекты были построены в целях организацииспортивного досуга населения, а именно для силовых тренировок и занятий игровыми видами спорта.Особенно ярко церемония прошла в 9-ом квартале. Здесь вместе с учениками школы №56 спортивный оазис открывали заместитель председателя Правительства Самарской области Сергей Андреев, депутат городской думы Елена Сазонова, заместитель генерального директора ХК «Лада» Сергей Кутузов, тольяттинские активисты и многие другие.Драйва и позитивных эмоций мероприятию добавили творческие коллективы ДКИТа. Свои номера публике представили вокальная студия«Феерия» и ансамбль танца «Кредо». Особый восторг у тольяттинцев вызвало выступление Интигама Абдулаева и солиста группы Shok style Сергея Печкурова, сообщает пресс-служба ДКИТ.