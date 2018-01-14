В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы
14 января 2018 10:40
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В Тольятти на базе спортивного зала и стрелкового тира межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта. В них приняли участие курсанты «Военно-патриотического клуба «Мореходная школа» - стражи правопорядка на протяжении ряда лет осуществляют над ними шефство. Будущим морякам противостояли ученики муниципальной школы №3.
В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены ветераны органов внутренних дел и Росгвардии, действующие сотрудники полиции и МЧС. Ребята состязались в разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, снаряжении магазина АКМ патронами; одевании противогаза и ОЗК, перетягивании каната, метании ножей в цель. Соревнования показали уровень и качество полученных за год теоретических знаний и практических умений, полученных ребятами.
Призеры были награждены почетными грамотами, после чего участники и почетные гости посетили Комнату истории подразделения МОВО по г. Тольятти, сообщает регуправление Росгвардии.
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