Я нашел ошибку
Главные новости: 
Причина пожара устанавливается.
В Самаре на улице Ташкентской сгорели припаркованные «Газель» и джип
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня Пожар тушили 9 человек.
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня
В Самарской области подорожали овощи, колбасные изделия и рыба
В Самарской области подорожали овощи, колбасы и рыба
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
В Промышленном районе Самары незаконно продавали алкоголь
В Жигулевске тушили пожар на 40 кв. метрах Горели надворные постройки.
В Жигулевске тушили пожар на 40 кв. метрах
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы Призеры были награждены почетными грамотами.
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы
В самарском Загородном парке состоится
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
сегодня  Воскресенье,14 января, 13:28
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 56.6
-0.4
EUR 68.26
0.2
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы

14 января 2018 10:40
113
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы Призеры были награждены почетными грамотами.
Призеры были награждены почетными грамотами.

В Тольятти на базе спортивного зала и стрелкового тира межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта. В них приняли участие курсанты «Военно-патриотического клуба «Мореходная школа» - стражи правопорядка на протяжении ряда лет осуществляют над ними шефство. Будущим морякам противостояли ученики муниципальной школы №3.

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены ветераны органов внутренних дел и Росгвардии, действующие сотрудники полиции и МЧС. Ребята состязались в разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, снаряжении магазина АКМ патронами; одевании противогаза и ОЗК, перетягивании каната, метании ножей в цель. Соревнования показали уровень и качество полученных за год теоретических знаний и практических умений, полученных ребятами.

Призеры были награждены почетными грамотами, после чего участники и почетные гости посетили Комнату истории подразделения МОВО по г. Тольятти, сообщает регуправление Росгвардии.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 января 2018  10:40
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы Призеры были награждены почетными грамотами.
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы
Призеры были награждены почетными грамотами. Социум
112
13 января 2018  20:36
«Багет — такой же символ Франции, как Эйфелева башня.»
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал внести традиционный багет в список объектов наследия ЮНЕСКО
«Багет — такой же символ Франции, как Эйфелева башня.»  Социум
587
13 января 2018  18:02
Выставка создает, по мнению руководителя области, все предпосылки для того, чтобы люди самых разных возрастов больше узнавали об истории своего родного края.
Глава региона посетил выставку "Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России"
Выставка создает, по мнению руководителя области, все предпосылки для того, чтобы люди самых разных возрастов больше узнавали об истории своего родного края.  Социум
326
Весь список

Здравоохранение
12 января 2018  14:22
Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как пр
Минздрав Самарской области: Как уберечь здоровье в морозы
Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков подготовили для жителей Самарской... Здравоохранение
383
12 января 2018  11:37
Заболеваемость ОРВИ в Самаре снизилась Эпидемического уровня не зафиксировано.
Заболеваемость ОРВИ в Самаре снизилась
Эпидемического уровня не зафиксировано. Здравоохранение
207
10 января 2018  14:00
В Красноярском районе станция скорой помощи работала с нарушениями В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.
В Красноярском районе станция скорой помощи работала с нарушениями
В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. Здравоохранение
291
Весь список
Новости медицины
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
141
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
208
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
648
Весь список
Туризм
12 января 2018  09:27
Краснодарский край, Таиланд, ОАЭ, Гоа и Прага стали самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники
Краснодарский край, Таиланд, ОАЭ, Гоа и Прага стали самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала места, в которых российские любители поездок  особенно охотно встречали 2018 год. Туризм
225
9 января 2018  10:29
Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа броней. Туризм
201
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
299
Весь список
Образование
12 января 2018  17:27
В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери. Также заменена сантехника, система вентиляции.
В Новокуйбышевске после капитального ремонта открывается школа
В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери.... Образование
263
12 января 2018  09:12
В Госдуме предложили начинать учебный год c 1 октября из-за изменений климата Депутаты считают, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года.
В Госдуме предложили начинать учебный год c 1 октября из-за изменений климата
Депутаты считают, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года. Образование
214
11 января 2018  10:57
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге» Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке.
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге»
Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке. Образование
313
Весь список

Культура
14 января 2018  10:28
В самарском Загородном парке состоится
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
Ее организует культурный центр "Светлица". Культура
271
12 января 2018  11:48
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России Выставка будет работать до 28 февраля.
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России
Выставка будет работать до 28 февраля. Культура
233
12 января 2018  10:46
Самарцев приглашают на превью-показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна» Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный».
Самарцев приглашают на превью-показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна»
Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный». Культура
242
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
66
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
482
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
469
Весь список


Видео
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
295
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6281
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2342
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9268
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2872
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11224
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3057
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1838
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2244
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2128
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1780
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3408
Весь список

Мероприятия
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
В Самаре состоялся Рождественский концерт, посвященный Рождеству Христову
В самарском Духовно-просветительском центре «Кириллица» пройдет благотворительная акция «Рождение добра»
Весь список
Популярное
за сегодня

На улице Комсомольской в Самаре 67 спасателей тушили пожар в жилом доме

658

В Кировском районе Самары столкнулись два ВАЗовских авто, КамАЗ и ПАЗ (Уточненная)

580

В Сызранском районе сотрудники ГИБДД задержали пешехода с пакетом марихуаны

395
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

3013

Блогер из Самары снял видео тоннеля для скоростного трамвая под улицей Дальней

1950
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда