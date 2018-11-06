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В Сызрани спасатели снимали кошку, застрявшую на опоре Ильинского моста

6 ноября 2018 13:25
54
В Сызрани спасатели снимали кошку, застрявшую на опоре Ильинского моста В процессе испуганное животное спрыгнуло с высоты прямо в реку.
В процессе испуганное животное спрыгнуло с высоты прямо в реку.

Животному на помощь выдвинулись неравнодушные горожане.
Прихватив специальную экипировку и трос, житель Сызрани спустился с моста, но кот в руки не дался и забился настолько далеко, что достать его уже не представлялось возможным. Операция по спасению длилась с восьми часов вечера почти до полуночи, но не увенчалась успехом. Тогда сызранцы обратились за помощью к спасателям.

С помощью лестницы специалисты поднялись на опору и попытались поймать кота веревкой, однако испуганное животное сигануло с высоты прямо в реку. Барахтаясь в ледяной воде, кот попытался влезть на бетонный фундамент одной из опор, но не смог. Наблюдавший за операцией спасатель спустился в водоем и выловил перепуганного пловца.

Спасителя отправили греться и переодеваться, а спасенного кота отправили к ветеринарному врачу. Мокрое и перепуганное животное оказалось кошкой, которой, по словам ветврача, нет еще и года. Животное находится в шоке - пока его везли в клинику, оно прокусило руку одной из своих спасительниц.

- Врач осмотрел кошку, вколол антибиотики, - поделились с КТВ-ЛУЧ сызранские зоозащитники. – Все процедуры и манипуляции он сделал совершенно бесплатно, и мы очень благодарны доктору, как и спасателям, которые согласились помочь бедняге. Мы уже нашли человека, который готов взять страдалицу на передержку. Когда животное придет в себя, мы кошечку отправим на стерилизацию, а затем будем искать ей хозяев.

Отметим, что на опору кошка залезла сама по трубе. Видимо, напугалась чего-то и убегая от опасности сама загнала себя туда, откуда нет выхода.
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Комментарии



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6 ноября 2018  13:25
В Сызрани спасатели снимали кошку, застрявшую на опоре Ильинского моста В процессе испуганное животное спрыгнуло с высоты прямо в реку.
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