В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
14 сентября 2018 12:39
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Администрация Сызрани опубликовала на своем YouTube канале необычное видео, снятое местными жителями. Горожане запечатлели, как по реке Сызранке мимо кремля и набережной в сторону моста плывет лось.
Судя по ролику, его авторы плыли на моторной лодке, и лось по скорости им нисколько не уступал. Как будто у животного был собственный моторчик.
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося, который переплывал реку. Тогда он успешно доплыл до берега в районе Нижнего Засызрана. Не исключено, что это тот же самый лось, который имеет большую тягу к водным прогулкам, пишет "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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