В Ставропольском районе прошел конкурс-эстафета "ПДД – для всей семьи!"

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Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района совместно с территориальным отделом образования и Управлением культуры Ставропольского района провели для учащихся и их родителей ставший уже ежегодным конкурс-эстафету на знания Правил дорожного движения «ПДД для всей семьи».Участниками конкурса стали ученики 5-х классов общеобразовательных учреждений Ставропольского района совместно с мамами и папами.Программа эстафеты по ПДД включала в себя несколько этапов. В основном все они были направлены на изучение знаков дорожного движения и выбора правильной модели поведения на дороге. Особый восторг и азарт у участников мероприятия вызвали импровизированные «веселые старты», в которых было необходимо не допустить аварийную ситуацию в пути движения. Последним из испытаний стал медицинский конкурс, в ходе которого родители накладывали повязки на условно травмированные части тела детей. С этим конкурсом мамы и папы справились на «отлично». Самая яркая жажда победы была у команды из села Подстепки, за что они и получили первое место. Дипломы, медали и ценные подарки получили также семьи из Александровки и с Ягодное. Не осталась без внимания ни одна команда, каждый участник получил памятный сувенир от сотрудников Госавтоинспекции.В конце мероприятия заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Наталья Папкова поблагодарила всех участников за самоотверженную отдачу, проявленную при выполнении заданий, и всех родителей, которые выбрали время, чтобы на своем личном примере показать детям, что Правила дорожного движения необходимо знать и соблюдать, сообщает облМВД.