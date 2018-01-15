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Новости /  Общество /  Социум  

В Саратове разработан пилотажный комплекс для нового вертолета Ми-38

15 января 2018 12:53
42
В Саратове разработан пилотажный комплекс для нового вертолета Ми-38 Комплекс летных испытаний нового многоцелевого вертолета должен завершиться до конца 2018 г.
Комплекс летных испытаний нового многоцелевого вертолета должен завершиться до конца 2018 г.

В "Конструкторском бюро промышленной автоматики" (Саратов) создан пилотажный комплекс ПКВ-38 для нового российского вертолета Ми-38. Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило его установку. "Коллектив бюро проделал огромный путь для возможности получения одобрения на установку ПКВ, что делает возможным его серийное изготовление и эксплуатацию. Принятые решения будут использованы в пилотажных комплексах и для других вертолетов", - сказал гендиректор "КБПА" Максим Шихалов.

Дублированный пилотажный комплекс вертолета ПКВ-38 предназначен для улучшения управляемости, повышения устойчивости и безопасности пилотирования во всех ожидаемых условиях эксплуатации вертолета Ми-38 по правилам визуальных полетов и по приборам. Ми-38 относится к категории средних многоцелевых, занимая нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Машина может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного авиатранспорта и летающего госпиталя. Разработывается и военная версия - Ми-38Т.

Комплекс летных испытаний нового многоцелевого вертолета должен завершиться до конца 2018 г. За прошлый год выполнено около 400 испытательных полетов, а с начала испытаний - более 1 тыс. В ходе испытаний вертолет показал максимальную скорость 320 км/ч, достиг высоты 6,3 тыс. м. и поднял максимальную полетную нагрузку 15,6 т, пишет СарБК.
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Комментарии



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