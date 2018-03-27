Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.
Созданный в СамГМУ нейротренажер будут производить на предприятии концерна «Вега» - ГК «Ростех»
Также отменяется ограничение на торговлю алкоголем в местах общепита с 10 вечера до 10 дня.
В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также поговорил с активистами группы, проверявшей морги, больницы и хладокомбинат.
Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ
По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет под общественным контролем
Уже собрано более 880 подписей.
Жители Рубежного проводят сбор подписей против строительства крематория в Самаре
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Обнаруженный на пересечении улиц Минской и Черемшанской подозрительный предмет оказался муляжом взрывного устройства
Проект позволит гостям галереи погрузиться в пространство сотворчества художника и литератора и увидеть, как создается произведение.
В СОУНБ откроется выставка «Кухня» - истории создания одной книги
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
сегодня  Вторник, 27 марта, 19:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 57
-0.11
EUR 70.57
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Саратове не хватает участковых

27 марта 2018 13:45
133
В Саратове не хватает участковых
При этом присутствие полиции в сложных в оперативном плане микрорайонах обеспечено.

В Саратове необходимо решить проблемы с нехваткой стационарных участковых пунктов полиции в том числе в Затоне, на новой набережной и на бульваре Героев Отечества. На сегодняшнем заседании гордумы начальник УМВД Андрей Чепурной, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что городу не хватает около 30-ти участковых. При этом, по его словам, "присутствие полиции в сложных в оперативном плане микрорайонах обеспечено", пишет СарБК.

"Один из способов профилактического воздействия на уличную преступность могло бы стать применение кавалерийского взвода поста ППС. Однако на данный момент отсутствуют условия для содержания животных", - добавил он.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 марта 2018  18:20
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.
Созданный в СамГМУ нейротренажер будут производить на предприятии концерна «Вега» - ГК «Ростех»
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.  Социум
72
27 марта 2018  17:37
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также поговорил с активистами группы, проверявшей морги, больницы и хладокомбинат.
Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также... Социум
135
27 марта 2018  17:29
По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет под общественным контролем
 По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году. Социум
88
Весь список

Здравоохранение
26 марта 2018  23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ», а также С
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
342
26 марта 2018  23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».
Самарские врачи приняли участие в Европейском конгрессе
 Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».  Здравоохранение
346
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
337
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
101
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
150
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
181
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
47
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
301
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
483
Весь список
Образование
27 марта 2018  14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.   Образование
127
27 марта 2018  13:02
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
161
26 марта 2018  15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.
Учёные Самарского университета предложили систему профилактики и защиты интернет-сервисов от хакерских атак
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.   Образование
341
Весь список

Культура
26 марта 2018  13:18
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Открытие памятника должно состояться 27 марта.  Культура
197
26 марта 2018  10:30
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil Они продлятся с 30 мая по 3 июня.
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
174
24 марта 2018  12:40
Самарский театр Задумка примет участие в гала-спектакле в Москве
Самарский театр "Задумка" примет участие в гала-спектакле в Москве
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
355
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
457
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
790
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
760
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1293
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
718
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1531
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
899
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1000
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1596
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
927
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4201
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2389
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2855
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2731
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
В Доме актера наградили победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза-2017»
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

402

"Самарские коммунальные системы" составили список злостных неплательщиков из частного сектора Самары

244

В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

244
за неделю

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1671

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1349

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1299
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда